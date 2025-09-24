Boris Becker lamenta ter ganhado Wimbledon tão jovem

O ex-tenista alemão Boris Becker disse nesta quarta-feira (24) que lamenta ter sido campeão de Wimbledon tão jovem, com apenas 17 anos, em 1985, porque passou se sentir pressionado a corresponder às expectativas após o título.

"Estou feliz por ter vencido três vezes [em Wimbledon], mas com 17 anos talvez eu fosse jovem demais. Ainda era um garoto", explicou Becker em entrevista à BBC.

Ele derrotou na final daquele ano o americano Kevin Curren, tornando-se o mais jovem vencedor de Wimbledon no masculino.

"Eu estava muito acomodado, tinha muito dinheiro. Ninguém me dizia 'não', tudo era possível. Olhando para trás, era a receita para um desastre", acrescentou.

O alemão de 57 anos conquistou outros cinco títulos de Grand Slams depois de seu primeiro Wimbledon, entre eles outros dois na grama londrina, em 1986 e 1989.

Boris Becker teve que lidar com problemas pessoais e financeiros ao longo da vida.

"Não se pode mudar o passado. Você só pode mudar o futuro porque vive o presente", refletiu.

Em 2022, Becker ficou preso por oito meses na Inglaterra, depois de ter sido condenado a dois anos e meio de prisão por ter ocultado cerca de 3 milhões de euros (R$ 24 milhões na cotação atual) em ativos para evitar o pagamento de suas dívidas.