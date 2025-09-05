O confronto entre Bolívia x Brasil, válido pela 18ª rodada das Eliminatórias da Copa, será às 20h30min desta terça-feira (9). A partida ocorre no Municipal El Alto, na Bolívia.
Escalações para Bolívia x Brasil
Bolívia: Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández, Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez. Técnico: Oscar Villegas
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Andrey e Bruno Guimarães; Martinelli (Luiz Henrique), Raphinha, Estêvão e João Pedro (Richarlison). Técnico: Carlo Ancelotti
Arbitragem para Bolívia x Brasil
Não divulgada até o momento.
Onde assistir a Bolívia x Brasil
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- RBS TV, SporTV, GE TV e Globoplay anunciam a transmissão.