Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Bolívar e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.
Escalações para Bolívar x Atlético-MG
Bolívar: Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén, Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar, Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.
Atlético-MG: Everson; Natanael (Menino), Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cuello, e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Arbitragem para Bolívar x Atlético-MG
Kevin Ortega, auxiliado por Michael Orue e Jesus Sanchez. VAR: Joel Alarcon (quarteto peruano).
Onde assistir a Bolívar x Atlético-MG
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.