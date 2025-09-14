Bola parada resolve, Corinthians vence o marasmo e ultrapassa o Fluminense no Brasileirão

O Corinthians não fez um bom jogo neste sábado no Maracanã, mas saiu de campo com o placar que precisava para interromper a má sequência no Brasileirão e deixar o Fluminense para trás na tabela. Apesar de o time da casa se mostrar mais propositivo, a bola parada foi a arma usada pelos corintianos para superar a "sonolência" e sair de campo com a vitória por 1 a 0.

O bom resultado conquistado no Rio deixa o Corinthians com 29 pontos e à frente do Fluminense, que estaciona nos 28 na tabela de classificação da competição nacional.

Definitivamente, o Corinthians precisa mudar sua postura em jogos no Brasileirão se quiser chegar à fase derradeira da Copa do Brasil, em dezembro, sem a obrigação de erguer a taça para voltar à Libertadores. Cheio de desfalques, encarou um rival que optou por poupar a maioria de seus titulares e, mesmo assim, enfrentou grandes dificuldades. Nem todos os jogos oferecerão um acaso tão satisfatório. Um empate ou vitória do Fluminense traduziriam melhor o que foi a partida.

Outra importante preocupação do Corinthians está nos desfalques para a sequência do Brasileirão. Garro foi cortado do banco de reservas no Rio após sentir uma lesão na panturrilha. Memphis Depay tem um edema na coxa e faz tratamento para estar apto para o jogo da semana que vem. Gui Negão está suspenso com o terceiro cartão amarelo e não vai jogar no Recife.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Sport, na Ilha do Retiro. O jogo está agendado para domingo, dia 21, às 17h30. O Fluminense entra em campo já na terça-feira, às 21h30. Na Argentina, a equipe tricolor inicia a batalha com o Lanús por uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana.

O duelo ficou morno ao longo de toda a sua primeira parte. O Fluminense, mesmo com time praticamente todo alternativo, controlava melhor os lances e tentava achar espaços na defesa corintiana. Os times sequer arriscavam finalizações. O empate sem gols parecia ser capaz de satisfazer os adversários.

A primeira boa trama do Fluminense saiu apenas aos 32 minutos. Ganso tentou erguer a bola na área, mas Hugo Souza interceptou. Apesar da boa participação, o meia tricolor não ficou muito em campo. Ainda na etapa inicial, precisou ser substituído após sentir uma contusão.

O Corinthians tentou levar perigo na bola parada, mas nada que tirasse o sono do Fluminense. O torcedor, em compensação, quase cochilou tamanha a improdutividade da partida no Maracanã.

Depois do intervalo, o técnico Dorival Júnior fez alterações e colocou em campo Yuri Alberto na vaga de Kayke, que pouco apareceu. As modificações não surtiram o efeito desejado, e o Fluminense continuou ligeiramente melhor em campo.

O comandante corintiano, então, fez mais substituições e decidiu reforçar o ataque com Ángel Romero na vaga do lateral Matheus Bidu.

O Corinthians vinha mal no jogo, com problemas para afastar o Fluminense de seu campo. Mas a bola parada resolveu ajudar o time alvinegro. Matheuzinho cruzou para a grande área, a bola passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro Fábio, que não impediu a abertura do placar, aos 29 minutos. A arbitragem anotou, a princípio, gol de André Ramalho, que foi em direção à bola e teria contribuído com um leve desvio.

O gol trouxe um pouco de emoção ao jogo. O Fluminense teve de acelerar para reverter o resultado, já o Corinthians tentou aproveitar a ansiedade tricolor para ampliar.

Os donos da casa ensaiaram uma blitz no fim do jogo, mas de nada adiantou. A partida terminou com vitória corintiana.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 0 x 1 CORINTHIANS

FLUMINENSE: Fábio; Júlio Fidélis, Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Bernal (John Kennedy), Otávio, Lima (Soteldo) e PH Ganso (Acosta); Santi Moreno (Riquelme) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angilieri; Matheuzinho, Ryan, Maycon (Hugo) e Matheus Bidu (Romero); Vitinho (André), Gui Negão (Talles Magno) e Kayke (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior

GOL: André Ramalho, aos 29 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS: PH Ganso, Renato Gaúcho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Talles Magno, Gui Negão e Matheuzinho.

PÚBLICO: 21.091 presentes.

RENDA: R$ 965.207,50.