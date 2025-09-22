BOLA DE OURO AO VIVO: podcast Deu Liga acompanha a premiação 

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 ocorre na segunda-feira (22) com uma cobertura especial de GZH. O podcast Deu Liga acompanhará a premiação ao vivo a partir das 15h no YouTube.

Na transmissão, os comunicadores irão reagir aos anúncios dos vencedores, trazer análises, estatísticas e toda a repercussão do evento.

Categoria de melhor jogador tem vários favoritos para Bola de Ouro. Arte GZH

O podcast Deu Liga é especializado em futebol europeu e tem episódio novo toda semana no Youtube e principais plataformas de áudio.

A lista de 30 atletas do futebol masculino conta com o gaúcho Raphinha, do Barcelona, e de Vinicius Júnior, do Real Madrid. O atual vencedor da Bola de Ouro é Rodri, mas o espanhol não está concorrendo, pois esteve lesionado na temporada 2024/2025.

Outro gaúcho que concorre a um prêmio é Alisson, do Liverpool. O ex-jogador do Inter foi indicado ao Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro do mundo. Ele já venceu a premiação em 2020.

Além do melhor jogador, são escolhidos também a melhor jogadora, os melhores treinadores (de times femininos e masculinos), o melhor goleiro, o melhor jogador sub-21, entre outras categorias.

Conheça o Deu Liga: