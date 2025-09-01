Bia Haddad x Anisimova hoje: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do US Open

Bia Haddad Maia está na 22ª posição do ranking da WTA. MIKE STOBE / Getty Images via AFP

Bia Haddad Maia retorna às quadras do US Open na noite desta segunda-feira (1º). A tenista brasileira enfrenta a americana Amanda Anisimova pelas oitavas de final do Grand Slam não antes das 21h40min. Sportv3, ESPN 2 e Disney+ anunciam a transmissão da partida.

Atual número 9 do mundo, Anisimova deve contar com o apoio da torcida no Arthur Ashe Stadium. Bia, enquanto isso, vem empolgada após a vitória sobre a grega Maria Sakkari por 6/1 e 6/2, em 70 minutos, na fase anterior do torneio.

O jogo começa após a partida entre Jannik Sinner e Alexander Bublik na mesma quadra.

Bia Haddad x Amanda Anisimova

Quando? Segunda-feira (1º/9), não antes das 21h40min