Bia Haddad nas quartas e brasileiras nas semifinais de duplas; veja a programação desta sexta-feira no SP Open

Bia é grande favorita ao título. Fotojump / Divulgação/SP Open

O quinto dia de jogos do SP Open, no Parque Villalobos, em São Paulo, terá Bia Haddad Maia nas quartas de final e as duplistas brasileiras nas semifinais.

A programação desta sexta-feira (12) prevê a realização de quatro partidas na Quadra Maria Esther Bueno, com a rodada iniciando às 13 horas.

Bia vai enfrentar a mexicana Renata Zarazúa, no terceiro jogo do dia, que está está previsto para iniciar não antes das 16h30.

Já as duplistas Luisa Stefani, que faz parceria com a húngara Timea Babos e Laura Pigossi e Ingrid Martins entrarão em quadra na sessão noturna.

Confira a programação de sexta-feira

Quadra Central Maria Esther Bueno

A partir das 13h

Janice Tjen (INA) x Alexandra Eala (PHI)

Francesca Jones (GBR) x Solana Sierra (ARG)

Não antes das 16h30min

Bia Haddad Maia (BRA) x Renata Zarazua (MEX)

Timea Babos (HUN)/Luisa Stefani (BRA) x Anna Rogers (EUA)/Janice Tjen (INA)

Luisa Stefani (na rede) e Time Babos Buscam vaga na decisão. Fotojump / Divulgação/SP Open

Ingrid Martins (BRA)/Laura Pigossi (BRA) x Emily Appleton (GBR) Isabelle Haverlag (HOL)

Quadra 1

A partir das 16h30min