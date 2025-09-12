Bia Haddad nas quartas e brasileiras nas semifinais de duplas; veja a programação desta sexta-feira no SP Open

O quinto dia de jogos do SP Open, no Parque Villalobos, em São Paulo, terá Bia Haddad Maia nas quartas de final e as duplistas brasileiras nas semifinais.
A programação desta sexta-feira (12) prevê a realização de quatro partidas na Quadra Maria Esther Bueno, com a rodada iniciando às 13 horas.
Bia vai enfrentar a mexicana Renata Zarazúa, no terceiro jogo do dia, que está está previsto para iniciar não antes das 16h30.
Já as duplistas Luisa Stefani, que faz parceria com a húngara Timea Babos e Laura Pigossi e Ingrid Martins entrarão em quadra na sessão noturna.
Confira a programação de sexta-feira
Quadra Central Maria Esther Bueno
A partir das 13h
Janice Tjen (INA) x Alexandra Eala (PHI)
Francesca Jones (GBR) x Solana Sierra (ARG)
Não antes das 16h30min
Bia Haddad Maia (BRA) x Renata Zarazua (MEX)
Timea Babos (HUN)/Luisa Stefani (BRA) x Anna Rogers (EUA)/Janice Tjen (INA)
Ingrid Martins (BRA)/Laura Pigossi (BRA) x Emily Appleton (GBR) Isabelle Haverlag (HOL)
Quadra 1
A partir das 16h30min
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) x Panna Udvardy (HUN)