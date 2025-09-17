Esportes

Tênis
Notícia

Bia Haddad Maia supera mal-estar vence na estreia do WTA 500 de Seul

Brasileira é atual campeã e vai enfrentar a alemã Ella Seidel nas oitavas de final

Alex Torrealba

