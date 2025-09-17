Bia Haddad Maia supera mal-estar vence na estreia do WTA 500 de Seul

A atual campeã do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, começou a defender seus pontos nesta quarta-feira (17). Bia Haddad Maia venceu a sul-coreana Da-Yeon Back por 2 sets 0, parciais de 6/4 e 6/3, em duas horas e 22 minutos de partida.
O jogo deveria ter sido disputado na terça-feira (16), mas foi adiado por conta da chuva. Com o tempo bom, a brasileira teve melhor aproveitamento no primeiro serviço, sobretudo no segundo set, em que Bia foi bem.
Brasileira passou mal
No final do segundo set, a brasileira começou a se sentir mal. Ela teve a chance de fechar o jogo em 6 a 0, mas perdeu três games seguidos. Após alguns minutos de atendimento médico, Bia retornou e fechou a partida.
Agenda
O próximo desafio da tenista brasileira será contra Ella Seidel, 20 anos, que é a número 105 do mundo. A alemã veio do qualificatório e superou a francesa Jessika Ponchet na fase anterior, de virada, por 2 sets a 1.
O WTA 500 de Seul conta com as participações de Iga Swiatek, número 2 do mundo, Ekaterina Alexandrova, 11ª colocada, e a experiente Barbora Krejcikova, que já foi campeã de Grand Slams.