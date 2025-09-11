Bia Haddad Maia supera Laura Pigossi e está nas quartas de final do SP Open

Bia saca durante jogo com Pigossi. Fotojump / Divulgação/SP Open

Bia Haddad Maia confirmou a condição de principal favorita ao título do SP Open e venceu, nesta quinta-feira (11), o duelo brasileiro com Laura Pigossi. Com parciais de 6/1 e 6/4, em uma horas 38 minutos de jogo, a 27ª do ranking mundial garantiu vaga nas quartas de final.

Cabeça de chave número 1 do torneio WTA 250, que está sendo disputado no Parque Villalobos, em São Paulo, Bia agora vai enfrentar a mexicana Renata Zarazúa, 79ª do mundo, que mais cedo derrotou a turca Berfu Cengiz.

Este será o terceiro confronto entre elas e Bia Haddad tentará manter o aproveitamento de 100%. Nas duas partidas anteriores, a brasileira venceu na primeira rodada do WTA 250 de Bogotá (Colômbia) em 2019 e nas quartas de final do W80 de Macon (EUA) em 2021.

Festa brasileira

O confronto entre Bia Haddad Maia e Laura Pigossi foi até o momento o ponto alto do SP Open. As duas principais jogadoras do Brasil se enfrentaram em uma Quadra Maria Esther Bueno repleta e com algumas presenças de esportistas nas arquibancadas, como o técnico da seleção brasileira feminina de vôlei José Roberto Guimarães.

Antes do jogo, o sorteio foi feito pela capitã da seleção de vôlei, a ponteira Gabi, que esteve ao lado do árbitro de cadeira, o baiano Fábio Souza.

O jogo

Bia dominou o início do jogo e rapidamente abriu 4-0, com duas quebras de saque. Pigossi conseguiu devolver uma quebra em 1-4, mas perdeu o serviço em 5-1 e viu a companheira de FedCup fechar em 6 a 1, com 27 pontos conquistados contra 15.

No segundo set, Laura Pigossi começou confirmando o saque e chegou a ter 15-30 no serviço de Bia, que virou e logo depois quebrou o a adversária e passou a liderar em 2-1. Um novo break deixou a ex-top 10 do ranking com 5-1 no placar.

Ainda houve tempo para Pigossi confirmar o saque em 2-5 e tentar pressionar Bia Haddad ao devolver um break e se aproximar em 3-5. Nesse momento, ela aproveitou para vibrar bastante e tentar chamar a torcida, que estava dividida entre as duas tenistas.