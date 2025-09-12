Bia Haddad Maia perde para mexicana e é eliminada no SP Open

Bia sofreu nova decepção na temporada. Fotojump / Divulgação

Bia Haddad Maia foi eliminada do SP Open, torneio 250 da WTA, nesta sexta-feira (12), ao ser derrotada pela mexicana Renata Zarazúa, em sets diretos, parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, após duas horas e 13 minutos de partida disputada na Quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villalobos, em São Paulo.

Cabeça de chave número 1 e 27ª colocada no ranking mundial, Bia não fez um bom jogo diante de Zarazúa, 84ª do mundo. Em todo o jogo a paulista cometeu 53 erros não forçados contra 30 da mexicana, que fez apenas 13 winners (bolas vencedoras) contra 24 da brasileira, que cometeu ainda sete duplas faltas contra duas da adversária.

Esta foi a 25ª derrota de Bia Haddad em 40 partidas na temporada. Apesar da precoce eliminação, ela está ganhando duas posições no ranking da WTA.

O jogo

Zarazúa comemora vitória. Fotojump / Divulgação

Bia começou o jogo com um pouco de dificuldade para confirmar o saque, mas conseguiu fazê-lo no desempate e logo depois quebrou o serviço de Zarazúa.

A mexicana, que havia eliminado a estadunidense Madison Keys, atual campeã do Aberto da Austrália, na primeira rodada do US Open há três semanas, devolveu a quebra no quinto game e logo depois empatou em 3 a 3.

Sem outras quebras, as duas jogadoras foram para a disputa do tie-break e Zarazúa foi superior, fechando em 7 a 5, após 77 minutos. Nesta parcial, Bia cometeu 32 erros não forçados contra 21.

O segundo set foi equilibrado até o oitavo game, quando a tenista mexicana quebrou o saque da brasileira. Logo depois, ela sacou para o jogo e calou o público que compareceu em grande número.

Bia cometeu muitos erros no jogo. Fotojump / Divulgação

Na semifinal, Renata Zarazúa vai enfrentar a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, que passou pela húngara Panna Udvardy, oitava favorita, por 6/2 e 6/4, em uma hora e 26 minutos de jogo.