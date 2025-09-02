Bia Haddad Maia perde para Amanda Anisimova e se despede do US Open

Tenista não conseguiu igualar a sua melhor marca na competição. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bia Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do US Open. Em partida disputada na noite de segunda-feira (1°), a brasileira foi superada pela americana Amanda Anisimova por 2 sets a 0 e deixou a competição.

Bia Haddad vinha de duas grandes vitórias contra a grega Maria Sakkari e contra a suiça Viktorija Golubic. Entretanto, não conseguiu bater a vice-campeã de Wimbledon e atual nona melhor do mundo.

A partida durou 1h15min na quadra central Arthur Ashe, em Nova Iorque. Cerca de 24 mil pessoas acompanharam a partida que teve parciais de 6/0 6/3.