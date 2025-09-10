Bia Haddad Maia passa fácil pela estreia no SP Open

Bia é a principal favorita em São Paulo. Fotojump / Divulgação/SP Open

Uma estreia tranquila para Bia Haddad Maia no WTA 250 de São Paulo. Nesta terça-feira (9), a número 27 do ranking mundial não tomou conhecimento da italiana Miriana Toma, que saiu do qualifying, e venceu por 2 a 0, com um duplo 6/1, em apenas 1h16min de partida.

O confronto que fechou a programação na Quadra Maria Esther Bueno, a principal do Parque Villalobos, sede da primeira edição do SP Open, ficou repleta e o público brasileiro pode acompanhar uma fácil vitória da ex-top 10 do mundo.

Na segunda rodada, Bia Haddad terá um duelo nacional contra Laura Pigossi, que mais cedo derrotou a estadunidense Elizabeth Mandlik por 2 a 1. A partida deve acontecer na quinta-feira (11).

Como foi o jogo

Bia começou a partida cometendo alguns erros mas conseguiu confirmar o saque. No terceiro game saiu de um 15-40 e manteve o serviço, para logo depois dominar facilmente a primeira parcial, com 82% de aproveitamento dos pontos jogados com o primeiro serviço. Ela marcou 31 contra 19 pontos da europeia e fez 6 a 1, em 42 minutos.

Sem perder o ritmo, a brasileira ganhou os três primeiros games do segundo set, com direito a duas quebras de saque. Porém, acabou perdendo o serviço em 1-3. Mas o susto foi breve e Bia venceu os três games seguintes, com mais dois break points e fechou com um novo 6 a 1.

Em todo o jogo, a paulista de 29 anos ganhou 76% dos pontos com o primeiro saque e 44% com o segundo. Foram 57 pontos vencidos contra 30 de Tona.

Filipina confirma favoritismo

Eala é a terceira cabeça de chave. Fotojump / Divulgação/SP Open

Em outro jogo na quadra central, a filipina Alexandra Eala derrotou a francesa Yasmine Mansouri por 6/0 e 6/2, em apenas uma hora e 10 minutos de jogo.

Cabeça de chave número 3 do torneio, a tenista asiática vai enfrentar na segunda rodada a argentina Julia Riera, 188ª do ranking, que venceu a russa Vitalia Diatchenko por 6/3 e 7/6 (7/1).

Sexta favorita, a britânica Francesca Jones eliminou a israelense Lina Glushko por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/3) e garantiu vaga nas oitavas, onde vai jogar contra a estadunidense Whitney Osuigwe.

Naná e Victoria perdem nas duplas