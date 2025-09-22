Bia Haddad Maia cai para o 40º lugar e anuncia que não jogará mais na temporada

Bia encerrará ano fora do top 50. Fotojump / Divulgação/SP Open

A WTA (Associação de Tênis Feminino) atualizou o ranking mundial, nesta segunda-feira (22), e a brasileira Bia Haddad Maia perdeu 15 posições, caindo do 25º para o 40º lugar.

Sem defender os pontos do título do WTA 500 de Seul, onde foi eliminada nas oitavas de final, a tenista de 29 anos, que já foi a número 10 do mundo, vive um temporada de resultados ruins, onde acumula apenas 16 vitórias em 42 partidas disputadas.

A posição de número 40 desta segunda é pior de Bia no ranking desde junho de 2022, quando ela ocupava o 48º lugar.

Fim de temporada

Mas apesar de perder posições na classificação mundial, Bia não deverá mais jogar neste ano.

Em sua página no Instagram, a jogadora anunciou que está encerrando a temporada antes do previsto.

— Estou fazendo este post para dividir com vocês que estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente — escreveu a dona de quatro títulos no circuito.

Bia também fez questão de fazer alguns agradecimentos.

— Obrigada a todos os meus patrocinadores, que caminham lado a lado comigo nesta jornada maravilhosa e repleta de aprendizados que é o esporte de alto rendimento. Obrigado a minha família que sempre foi e será a minha maior base e fortaleza.

A tenista que acumula 479 vitórias contra 270 derrotas na carreira também agradeceu sua equipe técnica e o público.

— Por fim, um agradecimento especial a todos vocês que sempre me acompanham, torcem, enviam energia, amor e carinho. Tenham certeza que voltarei mais forte e o melhor ainda está por vir! Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente — concluiu.

Sem jogar até o final da temporada, Bia deverá deixar a lista das 50 melhores do ranking mundial e iniciar 2026 em torneios de menor porte.



