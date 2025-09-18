Bia Haddad Maia cai nas oitavas em Seul e vai despencar no ranking mundial

Bia tem 16 vitórias e 26 derrotas no ano. Fotojump / Divulgação

A brasileira Bia Haddad foi eliminada nas oitavas de final do WTA 500 de Seul e irá perder ao menos 15 posições no ranking mundial.

Nesta quinta-feira (18), ela foi derrotada pela alemã Ella Seidel, de 20 anos e apenas a 105ª do mundo, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (4-7) e 7/6 (7-3) e 7/5, após 3h32min de jogo.

Como defendia os 500 pontos da conquista do título do torneio na temporada passada, Bia irá ter descontados 440 de sua classificação atual, saindo provisoriamente do 25º para o 40º lugar.

A brasileira, que já foi top 10 do ranking, pode perder mais uma posição, mas para que isso ocorra a campeã na Coreia do Sul terá que ser a holandesa Suzan Lamens ou a tcheca Katerina Siniaková, as únicas que ainda podem ultrapassá-la.

Esta é a pior temporada de Bia nos últimos três anos. Agora, são 16 vitórias e 26 derrotas em partidas de simples no ano e nenhum título conquistado.

O jogo

Após sentir-se mal no jogo de estreia contra a sul-coreana Da-Yeon Back, a paulista começou o confronto com Ella Seidel perdendo o saque. Porém, logo ela se recuperou e devolveu a quebra.

Mas a alemã conseguiu novo break e após confirmar o saque fez 3 a 1. No oitavo game, a brasileira voltou a superar o saque da rival e empatar em 4-4. Sem novas quebras, o set foi definido no tie-break, onde Bia foi superior e fez 7 a 4, após 67 minutos.

Na segunda parcial, as duas jogadoras mantiveram o saque até nova igualdade em 6 a 6 e mais um tie-break foi disputado. Seidel foi superior e rapidamente fez 5 a 0, para logo depois marcar 7 a 3, em 68 minutos e empatar o jogo.

O set desempate começou com ampla superioridade de Bia Haddad, que quebrou o saque da alemã em 2 a 0. Confirmando o serviço, a paulista chegou a 5 a 2 e teve dois match points quando Seidel sacava, mas não conseguiu confirmar a vitória.

Em um game onde sacou mal, Bia foi quebrada e a europeia encostou em 4 a 5, para logo depois não dar oportunidade de break e empatar em 5 a 5, voltar a quebrar a brasileira e sacar para confirmar a virada por 7 a 5 e passar às quartas de final, depois de 3h28min de partida.