Bia Haddad e Laura Pigossi se enfrentam por vaga nas quartas de final do SP Open; veja a programação de quinta-feira

Bia (E) e Laura (D) são as prinicpais tenistas do Brasil. Fotojump / Divulgação/SP Open

O quarto dia de jogos do SP Open, no Parque Villalobos, em São Paulo, terá como grande atração o confronto brasileiro entre Bia Haddad Maia e Laura Pigossi, que disputam um lugar nas quartas de final do WTA 250.

A partida entre as duas melhores jogadoras do Brasil no ranking mundial encerrará a programação da Quadra Maria Esther Bueno e deve começar por volta das 19 horas.

Esta será a quarta partida entre Bia Haddada e Laura Pigossi no circuito profissional, com histórico de três vitórias de Bia.

Outros destaques da rodada de quinta-feira (11) serão o jogo entre a brasileira Ana Candiotto e da húngara Panna Udvardy, oitava favorita, pelas oitavas de final, e o confronto de duplas entre a brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos contra a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazúa na terceira partida da Quadra 1.

Confira a programação de quinta-feira

Quadra Central Maria Esther Bueno

A partir das 15h

Berfu Cengiz (TUR) x Renata Zarazua (MEX)

Não antes das 17h30min

Ana Candiotto (BRA) x Panna Udvardy (HUN)

Bia Haddad Maia (BRA) x Laura Pigossi (BRA)

Quadra 1

A partir das 15h

Yvonne Cavalle-Reimers (ESP)/Alicia Herrero Linana (ESP) x Anna Rogers (EUA)/Janice Tjen (INA)

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)/Lian Tran (HOL) x Emily Appleton (GBR) Isabelle Haverlag (HOL)

Timea Babos (HUN)/Luisa Stefani (BRA) x Solana Sierra (ARG)/Renata Zarazua (MEX)