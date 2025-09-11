Bia Haddad e Laura Pigossi se enfrentam por vaga nas quartas de final do SP Open; veja a programação de quinta-feira

O quarto dia de jogos do SP Open, no Parque Villalobos, em São Paulo, terá como grande atração o confronto brasileiro entre Bia Haddad Maia e Laura Pigossi, que disputam um lugar nas quartas de final do WTA 250.
A partida entre as duas melhores jogadoras do Brasil no ranking mundial encerrará a programação da Quadra Maria Esther Bueno e deve começar por volta das 19 horas.
Esta será a quarta partida entre Bia Haddada e Laura Pigossi no circuito profissional, com histórico de três vitórias de Bia.
Outros destaques da rodada de quinta-feira (11) serão o jogo entre a brasileira Ana Candiotto e da húngara Panna Udvardy, oitava favorita, pelas oitavas de final, e o confronto de duplas entre a brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos contra a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazúa na terceira partida da Quadra 1.
Confira a programação de quinta-feira
Quadra Central Maria Esther Bueno
A partir das 15h
- Berfu Cengiz (TUR) x Renata Zarazua (MEX)
Não antes das 17h30min
- Ana Candiotto (BRA) x Panna Udvardy (HUN)
- Bia Haddad Maia (BRA) x Laura Pigossi (BRA)
Quadra 1
A partir das 15h
- Yvonne Cavalle-Reimers (ESP)/Alicia Herrero Linana (ESP) x Anna Rogers (EUA)/Janice Tjen (INA)
- Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)/Lian Tran (HOL) x Emily Appleton (GBR) Isabelle Haverlag (HOL)
- Timea Babos (HUN)/Luisa Stefani (BRA) x Solana Sierra (ARG)/Renata Zarazua (MEX)