Bia Haddad é eliminada nas duplas no SP Open; Victoria Barros perde em estreia na WTA

Bia (E) e Ana Candiotto (D) não conseguiram um bom desempenho. Fotojump / Divulgação/SP Open

Após uma boa campanha no US Open, Bia Haddad Maia voltou à quadra nesta segunda-feira (8) para jogar pela primeira vez na quadra do SP Open, no Parque Villa-Lobos. A tenista local, apesar do apoio da torcida, foi eliminada logo na estreia na chave de duplas, jogando ao lado da jovem Ana Candiotto.

Em duelo totalmente brasileiro, Bia e Ana foram superadas por Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), na quadra central do torneio paulistano.

Leia Mais Naná Silva surpreende no SP Open e vence a primeira partida em nível WTA

— Era mais um jogo de xadrez que um jogo qualquer. Todas sabiam como todas jogavam, primeiro jogo em casa, um torneio maravilhoso. Todo mundo estava um pouco nervosa, muito tempo que eu jogava dupla com a Ingrid. Essa semana é muito especial, poder joga em casa, encontrar brasileiros — disse Pigossi.

Na sequência, já pelas quartas de final, Ingrid e Laura vão enfrentar as vencedoras do duelo entre a parceria da argentina Julia Riera e a mexicana Ana Sofia Sánchez e a mexicana Victoria Rodriguez e a francesa Leólia Jeanjean.

Ingrid (E) e Laura (D) superaram Bia e Candiotto. Fotojump / Divulgação/SP Open

Bia é a grande estrela do novo torneio da WTA no Brasil, de nível 250. Número 27 do mundo e primeira do País, ela vem de uma campanha acima da média nesta temporada no US Open, quando parou nas oitavas de final. O resultado foi um dos melhores da tenista em sua carreira em Nova York.

A boa sequência de jogos animou os fãs em meio a um ano de mais derrotas do que vitórias (13 a 24) e resultados inesperados contra rivais de menor experiência e ranking ao longo da temporada. Nas últimas semanas, porém, Bia elevou o nível do seu jogo e vem fazendo boas apresentações.

Leia Mais Alcaraz perderá duelo contra Dinamarca na Copa Davis devido a fadiga muscular e mental

No SP Open, ela jogará em casa, na companhia de amigos e familiares.

— É sempre especial ter a família e amigos por perto. Claro, existe pressão - por exemplo, quando você é cabeça de chave, quando joga diante da torcida ou enfrenta jogadoras de alto nível - mas aprendi a levar isso de forma carinhosa — disse a tenista, antes de sua estreia.

Na chave de simples, onde é a principal estrela, Bia estreará na noite desta terça-feira (9), por volta das 19h30. Ela vai enfrentar a italiana Miriana Tona, 246ª do mundo e que veio do qualifying.

Além de Bia, outras duas tenistas que entraram em quadra na partida de duplas desta noite vão estrear na chave de simples na terça-feira. Ana Candiotto (593ª) vai encarar a ucraniana Valeriya Strakhova (303ª), enquanto Laura (193ª) duelará com a americana Elizabeth Mandlik (257ª).

Victoria Barros perde em estreia em WTA

Victoria jogou seu primeiro torneio profissional. Fotojump / Divulgação/SP Open

A exemplo de Naná Silva, Victoria Barros, outra esperança do tênis brasileiro fez sua estreia em uma competição de nível WTA.

Com apenas 15 anos, a potiguar acabou sendo superada pela estadunidense Whitney Osuigwe por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

Apesar da derrota, Victoria teve bons momentos na partida. No set inicial saiu de um 0-3 para empatar em 3-3 e, na segunda parcial, chegou a liderar em 4-1, mas acabou sucumbindo à maior experiência da adversária, oito anos mais velha e campeã juvenil de Roland Garros em 2017.