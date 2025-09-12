Bernardinho define grupo de jogadores para o Mundial de vôlei

Em busca do quarto título, o técnico Bernardinho definiu a lista com os 14 jogadores para a disputa do Campeonato Mundial masculino de vôlei, em Manila, nas Filipinas.
A estreia da seleção brasileira será no domingo (14), às 10h, contra a China. Os demais adversários do Brasil serão República Tcheca e Sérvia. Bernardinho manteve a base da equipe que foi bronze na disputa da Liga das Nações.
Os convocados
Levantadores
- Matheus Brasília
- Fernando Cachopa
Opostos
- Alan
- Chizoba
- Darlan
Ponteiros
- Adriano
- Arthur Bento
- Henrique Honorato
- Lucarelli
- Lukas Bergmann
Centrais
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
Líbero
- Maique