Beatriz Ferreira derrota uruguaia e mantém título mundial de boxe

Biz comemora manutenção do título. William Lucas e Gaspar Nóbrega/ / Inovafoto/Spaten Fight Night/Divulgação

A brasileira Beatriz Ferreira manteve o título mundial dos pesos leves (até 61,235 quilos), versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado, em São Paulo, ao vencer a uruguaia Maira Moneo por pontos após 10 assaltos. Os três jurados foram unânimes para apontar a brasileira como vencedora: 98 a 92, 96 a 94 e 98 a 92.

Bia defendeu o cinturão pela terceira vez. Em 2024, a baiana derrotou a francesa Licia Boudersa por decisão unânime para ficar com o título e em junho deste ano, venceu a argentina Maria Ines Ferreyra da mesma forma.