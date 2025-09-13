Bayern de Munique x Hamburgo pela Bundesliga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Neste sábado (13), Bayern de Munique e Hamburgo se enfrentam pela terceira rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 13h30min, na Arena de Munique, em Munique, na Alemanha.
Escalações para Bayern de Munique x Hamburgo
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Michael Olise, Luís Diaz e Kane. Técnico: Vicent Kompany.
Hamburgo: Heuer Fernandes, Omari, Elfadli, Torunarigha, Mikelbrencis, Remberg, Capaldo, Muheim, Dompé, Vieira e Ransford Königsdörffer. Técnico: Merlin Polzin.
Arbitragem para Bayern de Munique x Hamburgo
Tobias Stieler (ALE).
Onde assistir Bayern de Munique x Hamburgo
O canal GOAT no Youtube anuncia a transmissão.