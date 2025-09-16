Bayern de Munique x Chelsea pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no estádio do Bayern, em Munique, na Alemanha.
Escalações para Bayern x Chelsea
Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Chelsea: Sanchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Garnacho, Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Onde assistir a Bayern x Chelsea
- A TNT e a HBO Max anunciam a transmissão.