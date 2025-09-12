Barcelona x Valencia pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Barcelona x Valencia se enfrentam neste domingo (14), às 16h, pela quarta rodada de La Liga. O jogo ocorre no Estádio Johan Cruyff, na Espanha.
Escalações para Barcelona x Valencia
Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Marc Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
Valencia: Julen Agirrezabala; César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Copete; Dimitri Foulquier, Javi Guerra, Baptiste Santamaria, José Luis Gayà; Diego Lopez, Arnaut Danjuma, Luis Rioja. Técnico: Carlos Corberán
Arbitragem para Barcelona x Valencia
- Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Barcelona x Valencia
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN.