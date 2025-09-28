Barcelona x Real Sociedad pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Barcelona x Real Sociedad se enfrentam neste domingo (28), pela sétima rodada da La Liga. O jogo ocorre às 13h30min, no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x Real Sociedad
BARCELONA: Joan García; Éric García, Araújo, Cubarsí e Gerard Martín; Casadó, Pedri e Dani Olmo; Raphinha, Ferran Torres e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Muñoz; Gorrotxategi; Gonçalo Guedes, Soler, Méndez, Kubo; Oyarzabal. Técnico: Sergio Francisco.
Arbitragem para Barcelona x Real Sociedad
Ainda não divulgada pela La Liga..
Onde assistir a Barcelona x Real Sociedad
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.