Barcelona x Getafe pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Barcelona e Getafe se enfrentam neste domingo (21), às 16h, pela quinta rodada da LaLiga. O jogo ocorre no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x Getafe
Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsi e Martín; De Jong, Pedri e Fermín López; Raphinha, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Getafe: Soria; Femenía, Abqar, Duarte, Djene e Rico; Martín, Milla e Arambarri; Liso e Borja Mayoral. Técnico: José Bordalás.
Onde assistir a Barcelona x Getafe
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+