Barcelona renova com joia espanhola Marc Bernal e fixa multa rescisória em R$ 3,1 bilhões

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do meio-campista Marc Bernal até junho de 2029. A assinatura ocorreu na sede do clube, com a presença do presidente Joan Laporta, do vice Rafael Yuste e do diretor de futebol Deco, reforçando o peso da decisão no planejamento.

O ponto mais impactante do acordo foi a definição da multa rescisória: 500 milhões de euros, o equivalente a R$ 3,1 bilhões. O valor astronômico deixa clara a intenção do Barcelona de proteger uma de suas promessas mais valiosas de possíveis investidas de rivais europeus.

Em sua primeira declaração após o anúncio, Bernal não escondeu a emoção: "É o dia mais feliz da minha vida. Se me dissessem isso há dois anos, eu não acreditaria. Desde pequeno sonhava em chegar aqui e consegui realizar meu sonho."

O jogador destacou também que ainda vive um processo de recuperação plena, depois da grave lesão no joelho que o afastou por quase toda a temporada passada. "Agora é um passo de cada vez. Acabei de voltar de uma lesão séria e não há pressa. O melhor Marc Bernal vai aparecer no momento certo", afirmou.

Durante o período afastado, o Barcelona adotou cautela em sua reabilitação, o que fortaleceu a relação de confiança entre clube e atleta. Bernal agradeceu ao suporte recebido: "Foi um ano difícil, mas desde o começo fiquei impressionado com a forma como todos me ajudaram."

O meio-campista também ressaltou suas referências dentro do clube, especialmente Sergio Busquets, a quem chamou de "modelo" e "ídolo". Segundo ele, uma mensagem de apoio enviada pelo ex-capitão durante a recuperação foi determinante para manter a motivação.