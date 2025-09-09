Barcelona adia retorno ao Camp Nou mais uma vez e receberá Valencia em estádio para 6 mil pessoas

O Barcelona jogará no pequeno estádio Johan Cruyff, com capacidade para 6 mil pessoas, o duelo contra o Valencia, no próximo fim de semana, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, devido um atraso na liberação do Camp Nou, anunciou o clube catalão nesta terça-feira (9).

"O clube está trabalhando intensamente para obter as permissões administrativas necessárias para a abertura do Spotify Camp Nou nas próximas rodadas. Por esse motivo, o jogo será disputado no Estadi Johan Cruyff", explicou o Barça em nota.

"O clube informará em breve todos os detalhes relativos à organização do jogo e distribuição de ingressos", acrescentou a diretoria 'blaugrana' sobre a mudança temporária para o estádio onde o time feminino manda seus jogos.

O Barcelona desocupou o Camp Nou para iniciar uma reforma no final da temporada 2022/2023, com o objetivo de reabrir parcialmente o icônico estádio em novembro de 2024.

Desde então, o time adotou como casa o Estádio Olímpico de Montjuic. A data de retorno ao Camp Nou foi adiada várias vezes devido a atrasos nas obras e a problemas com licenças.

Com o show do rapper americano Post Malone marcado para a próxima sexta-feira em Montjuic, o Barça não poderá receber o Valencia no estádio olímpico no domingo.

O clube pagará, segundo a imprensa local, 1,5 bilhão de euros (R$ 9,5 bilhões na cotação atual) pela reconstrução do Camp Nou, que será concluída no início de 2026. Após a reforma, o estádio terá capacidade para 105 mil pessoas.