Bahia x Confiança pela final da Copa do Nordeste: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bahia e Confiança se enfrentam neste sábado (6), às 17h30min, pela final da Copa do Nordeste. A partida ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os baianos venceram a ida por 4 a 1.
Escalações para Bahia x Confiança
Bahia: Ronaldo; Fredi Gomes, Gabriel Xavier, Rezende, Iago; Acevedo, Rodrigo Nestor, Cauly; Vitinho, Luciano Rodríguez e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Confiança: Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Dionísio; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.
Arbitragem para Bahia x Confiança
Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) auxiliado por Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
Onde assistir a Bahia x Confiança
A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, Premiere, ESPN e Disney+.