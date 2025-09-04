Atual vice-campeão, Chiefs tentam evitar ressaca do Super Bowl em partida da NFL no Brasil

Time de Andy Reid é o atual vice-campeão da NFL. Alex Torrealba / Agencia RBS

Como será o desempenho do Kansas City Chiefs na nova temporada da NFL? Essa é uma das maiores dúvidas que envolve o atual vice-campeão do Super Bowl, e que fará o primeiro jogo no Brasil, na sexta-feira (5), contra o Los Angeles Chargers, na Arena do Corinthians, em São Paulo.

A derrota acachapante para o Philadelphia Eagles na decisão do título da NFL pode ter deixado sequelas na equipe comandada por Andy Reid. Chris Jones, um dos líderes da defesa de Kansas City comentou sobre dar a volta por cima:

— É preciso entender que na vida não se vence o tempo todo, e você vai enfrentar adversidades. Mas, o importante é a jornada, e como se reerguer — disse o defensor.

Um fator que torna difícil acreditar que os Chiefs tenham uma queda brusca de rendimento é Patrick Mahomes, o principal quarterback da NFL nos últimos sete anos, com três títulos conquistados e recordes individuais. A ameaça do seu reinado está maior nesta temporada, embora seja algo que não lhe preocupe.

— Acho legal ver o jogo evoluir. Muitos jogadores excelentes já existem há muito tempo. Estou tentando continuar impulsionando o jogo — comentou Mahomes, que teve a concorrência de Josh Allen, dos Bills, e Lamar Jackson, dos Ravens, nas últimas temporadas.

Novos destaques

Os Chiefs são um time experiente, mas contam com novidades para a atual temporada. Em seu segundo ano na liga, Xavier Worth terá papel importante no ataque. Ele será o recebedor número um de Mahomes, visto que Travis Kelce não é o mesmo de anos atrás, e Rashee Rice foi suspenso por seis jogos por conta de um acidente de trânsito causado por ele.

Ainda no ataque, a linha ofensiva perdeu Joe Thuney, que ficou livre no mercado e assinou com o Chicago Bears. No draft, os Chiefs escolheram na primeira rodada Josh Simmons, que atua como offensive tackle e será um dos principais responsáveis por proteger Mahomes em seu ano de estreia.