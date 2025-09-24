Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Atlético-MG e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.
Na ida, as equipes empataram em 2 a 2, em La Paz.
Escalações para Atlético-MG x Bolívar
Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Bolívar: Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.
Arbitragem para Atlético-MG x Bolívar
Facundo Tello auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chade. VAR: German Delfino (quarteto argentino).
Onde assistir a Atlético-MG x Bolívar
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.