Atlético de Madrid x Real Madrid pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste sábado (27), às 11h15min, pela sétima rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Metropolitano, em Madrid.
Escalações para Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Le Normand, Llorente e Galán; Gallagher, Barrios e Koke; Griezmann e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Guler; Mastantuono, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso.
Arbitragem para Atlético de Madrid x Real Madrid
Arbitragem ainda não divulgada.
Onde assistir a Atlético de Madrid x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo por Disney+ e ESPN.