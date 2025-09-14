Athletic-Club supera o Botafogo-SP e respira na luta contra o rebaixamento na Série B

O Botafogo-SP perdeu a chance de se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (14), ao ser derrotado pelo Athletic Club por 2 a 0, em jogo realizado na Arena Sicredi, pela 26ª rodada da competição.

Curiosamente, este foi o primeiro triunfo da rodada, já que todas as outras cinco partidas disputadas anteriormente terminaram empatadas. Com o resultado, o time mineiro foi a 32 pontos e saltou para a 13ª colocação da tabela, enquanto o Botafogo, com 28, segue em 16°, com um ponto de vantagem para o América-MG, primeiro time na zona do descenso.

A primeira etapa em São João del Rei (MG) mostrou muito do cenário atual das equipes na Série B. Sem produtividade, o jogo ficou muito concentrado no setor de meio-campo, mas sem grandes chances de gol, já que nenhum dos dois goleiros fizeram qualquer defesa na etapa inicial, que acabou sem gols.

Na volta para o segundo tempo, porém, o duelo ficou mais agitado e aos quatro minutos, o Botafogo teve a melhor chance da partida até então quando Carrillo recebeu de Marquinho, invadiu a área e bateu para boa defesa de Adriel.

Entretanto, a resposta do Athletic foi fatal. Aos seis, Ronaldo Tavares conduziu em velocidade, cruzou na área e Edson desviou contra a própria meta, abrindo o placar para o time mineiro. O segundo quase veio aos 10, quando Max chutou, Victor Souza defendeu, a bola bateu no travessão e voltou para Ronaldo Tavares, que na cara do gol, mandou para fora.

O Botafogo respondeu aos 23, quando Marquinho cobrou falta rasteira e Adriel salvou o time da casa mais uma vez. Entretanto, quem sorriu novamente foi o torcedor do Athletic. Aos 34, Welinton Torrão recebeu na entrada da área e mandou uma bomba para o fundo do gol, ampliando o marcador em casa e dando números finais ao duelo direto.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 27ª rodada da Série B. Na quinta-feira (18), o Botafogo volta à Arena Nicnet para encarar o Operário-PR, a partir das 19h. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Athletic visitar o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETIC-MG 2 X 0 BOTAFOGO-SP

ATHLETIC-MG - Adriel; Wesley Gasolina (Neto Costa), Sidimar, Yuri e Alex (Marcelo Ajul); João Miguel (Luiz Filipe), Sandry e David Braga (Jhonatan); Welinton Torrão, Max (Douglas Pelé) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso (Jean Victor); Gabriel Bispo (Dramisino), Leandro Maciel (Matheus Barbosa) e Marquinho; Gabriel Barros (Jonathan Cafu), Carrillo (Guilherme Queiroz) e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal.

GOLS - Edson (contra), aos seis, e Welinton Torrão, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Filipe e Jhonatan (Athletic-MG); Gabriel Barros, Carlos Eduardo e Leandro Maciel (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).