Athletic Bilbao x Arsenal pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Athletic Bilbao x Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Champions League. O jogo ocorre às 13h45min, no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha.
Escalações para Athletic Bilbao x Arsenal
ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Berchiche; Jauregizar e Iñigo Galarreta; Berenguer, Sancet e Iñaki Williams; Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde.
ARSENAL: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Merino; Madueke, Eze e Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.
Arbitragem para Athletic Bilbao x Arsenal
Donatas Rumsas (Lituânia), auxiliado por Aleksandr Radius (Lituânia) e Dovydas Suziedelis (Lituânia). VAR: Pol van Boekel (Holanda).
Onde assistir a Athletic Bilbao x Arsenal
A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).