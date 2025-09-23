Athletic Bilbao evita derrota em casa contra lanterna Girona (1-1)

Um gol no segundo tempo marcado pelo jovem meio-campista Mikel Jauregizar, da entrada da área, evitou outro desastre em San Mamés para o Athletic Bilbao, que empatou em 1 a 1 com o lanterna Girona nesta terça-feira (23), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Jogador que vive melhor momento neste início irregular de temporada da equipe de Ernesto Valverde, 'Jaure', que faz parte da seleção espanhola sub-21, disparou de pé direito após roubar a bola e superou o goleiro argentino Paulo Gazzaniga no início do segundo tempo (48').

Esse gol de empate amenizou o prejuízo numa partida que havia se complicado para os bascos, com um gol do marroquino Azzedine Ounahi logo aos 9 minutos.

Uma derrota teria sido a terceira consecutiva em casa para o time 'rojiblanco' - a quarta seguida no total - após perder diante de sua torcida para Alavés (por 1 a 0) em jogo do campeonato espanhol e para o Arsenal (3 a 0) em duelo da Liga dos Campeões.

Depois de conquistar seu primeiro empate na temporada, o Athletic Bilbao ocupa a quinta posição na tabela, com dez pontos, enquanto o Girona está na lanterna com apenas dois pontos em 18 disputados.

No intervalo, o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher recebeu o prêmio "One Club Man", com o qual o Athletic homenageia anualmente um jogador que tenha passado toda a sua carreira no mesmo clube.

Em outro jogo desta terça-feira, o Espanyol empatou em casa (2-2) com o Valencia.

Na briga pelo primeiro lugar, o Real Madrid (1º) visita o recém-promovido Levante (16º) nesta terça-feira, enquanto o Barcelona (2º) vai jogar fora de casa contra outro recém-promovido, o Oviedo (17º), só na quinta-feira.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quarta-feira:

Celta Vigo - Betis 1 - 1

- Terça-feira:

Espanyol - Valencia 2 - 2

Athletic Bilbao - Girona 1 - 1

Sevilla - Villarreal

Levante - Real Madrid

- Quarta-feira:

(14h00) Getafe - Alavés

(16h30) Real Sociedad - Mallorca

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano

- Quinta-feira:

(14h30) Osasuna - Elche

(16h30) Real Oviedo - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 2 8

2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13

3. Espanyol 11 6 3 2 1 10 9 1

4. Villarreal 10 5 3 1 1 10 4 6

5. Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 7 7 0

6. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3

7. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

8. Getafe 9 5 3 0 2 6 7 -1

9. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

10. Sevilla 7 5 2 1 2 9 8 1

11. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 6 5 1

13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

14. Rayo Vallecano 5 5 1 2 2 5 6 -1

15. Celta Vigo 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 4 5 1 1 3 9 9 0

17. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7

18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4

19. Mallorca 2 5 0 2 3 5 10 -5

20. Girona 2 6 0 2 4 3 16 -13

