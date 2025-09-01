Esportes

Situação de pobreza
Notícia

Astro do Boca Juniors fala sobre situação de pobreza nas categorias de base do clube: "Não treina porque precisa catar papelão"

Ander Herrera se mostrou espantado com as condições dos jovens em entrevista a podcast

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS