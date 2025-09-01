Astro do Boca Juniors fala sobre situação de pobreza nas categorias de base do clube: "Não treina porque precisa catar papelão"

Ander Herrera mostrou preocupação com a situação do clube. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Reforço do Boca Juniors para a temporada, o meia espanhol Ander Herrera concedeu uma entrevista polêmica ao podcast "Tengo un Plan". O jogador se assustou com a situação das categorias de base da Argentina e contou a história de um colega de time.

— Tem um garoto no Boca que às vezes não treina porque precisa catar papelão com seus pais para ganhar a vida. Aqui os meninos têm muita pressão, 85% ou 90% dos jogadores da base estão em índices de pobreza familiar — disse Herrera.

Formado nas categorias de base do Zaragoza-ESP e com passagens por Manchester United e PSG, Herrera vive sua primeira experiência no futebol argentino. O meio-campista ressaltou o desejo que tinha de vestir a camisa do Boca quando foi anunciado.

— Eu queria jogar pelo Boca para dizer, quando terminar minha carreira, que joguei pelo Boca. Poucos clubes lhe dão esse prestígio: Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Boca... Tê-los em seu currículo é incomparável — ressaltou.