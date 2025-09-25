Aston Villa vence Bologna (1-0) na Liga Europa e alivia crise

O Aston Villa de Unai Emery, que ainda não venceu em cinco partidas da Premier League nesta temporada, começou a Liga Europa com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bologna nesta quinta-feira (25), em uma primeira rodada em que o Celta de Vigo perdeu por 2 a 1 na visita ao Stuttgart e o Porto venceu o Salzburg fora de casa.

Em Birmingham, os 'Villans', que disputaram a Liga dos Campeões no ano passado, precisaram de uma estreia convincente para não piorar a má fase do início da temporada, onde estão em 18º lugar no campeonato inglês, com três pontos (três empates e duas derrotas).

A vitória contra o Bologna veio graças a um gol do escocês John McGinn aos 13 minutos, mas o Aston Villa, que teve um pênalti desperdiçado por Ollie Watkins (73'), não conseguiu respirar aliviado até o apito final.

O Celta de Vigo é outro que também segue sem vencer neste início de temporada, ocupando a 16ª posição na LaLiga, com cinco pontos (cinco empates e uma derrota) em seis partidas.

O time espanhol, no entanto, não conseguiu reagir nesta estreia na Liga Europa e perdeu por 2 a 1 para o Stuttgart, na Alemanha, com gols do argelino Badredine Bouanani (51') e do marroquino Bilal El Khannouss (68').

Borja Iglesias colocou emoção nos minutos finais (85'), mas os três pontos ficaram na Alemanha.

Nas outras partidas desta quinta-feira pela segunda maior competição europeia de clubes, os destaques foram as vitórias de Porto e Lyon por 1 a 0 fora de casa, em visitas a Salzburg e Utrecht, respectivamente.

O triunfo do Porto na Áustria veio de forma dramática, com um gol do brasileiro William Gomes nos acréscimos.

O Lyon venceu o holandês Utrecht com um gol do meio-campista americano Tanner Tessmann no segundo tempo (75').

O líder da Liga Europa é o grego Panathinaikos, que goleou o suíço Young Boys por 4 a 1, graças principalmente a um hat-trick do ponta-esquerda marroquino Anass Zaroury.

A Liga Europa é disputada em formato idêntico ao da Liga dos Campeões, com um grupo único de 36 equipes que definem uma classificação conjunta ao longo de oito rodadas.

--- Resultados da 1ª rodada da Liga Europa:

- Quarta-feira, 24 de setembro

Freiburg (ALE) - Basel (SUI) 2 - 1

Betis (ESP) - Nottingham Forest (ING) 2 - 2

Nice (FRA) - Roma (ITA) 1 - 2

Malmö (SUE) - Ludogorets (BUL) 1 - 2

Dínamo de Zagreb (CRO) - Fenerbahçe (TUR) 3 - 1

Estrela Vermelha (SRV) - Celtic (ESC) 1 - 1

Braga (POR) - Feyenoord (HOL) 1 - 0

PAOK (GRE) - Maccabi Tel Aviv (ISR) 0 - 0

Midtjylland (DIN) - Sturm Graz (AUT) 2 - 0

- Quinta-feira, 25 de setembro:

Stuttgart (ALE) - Celta Vigo (ESP) 2 - 1

Young Boys (SUI) - Panathinaikos (GRE) 1 - 4

RB Salzburg (AUT) - Porto (POR) 0 - 1

FC Utrecht (HOL) - Lyon (FRA) 0 - 1

Ferencvaros (HUN) - Viktoria Pilsen (CZE) 1 - 1

Aston Villa (ING) - Bologna (ITA) 1 - 0

Glasgow Rangers (SCO) - Genk (BEL) 0 - 1

Go Ahead Eagles (HOL) - FCSB (ROM) 0 - 1

Lille (FRA) - Brann Bergen (NOR) 2 - 1