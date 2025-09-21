Aston Villa marca seu 1º gol no Inglês mas fica no empate com Sunderland (1-1)

O Aston Villa finalmente marcou um gol na Premier League, pela quinta rodada, mas não foi suficiente para derrotar o recém-promovido Sunderland (1-1), que ficou com um jogador a menos durante a maior parte da partida deste domingo (21).

O time de Birmingham havia marcado apenas uma vez nesta temporada, na terça-feira, na disputa de pênaltis contra o Brentford pela Copa da Liga (1-1, 4 a 2 nos pênaltis), após quatro jogos sem gols na Premier League.

Foi um zagueiro, o polonês Matty Cash, quem finalmente balançou as redes no campeonato inglês com um chute de longa distância (67').

O próprio Cash causou a expulsão do moçambicano Reinildo aos 34 minutos e perdeu o duelo com o francês Wilson Isidor, que conseguiu empatar (76').

Este terceiro empate (somado a duas derrotas) mantém o Aston Villa de Unai Emery na zona de rebaixamento.

Já o Sunderland e seu técnico francês, Régis Le Bris, continuam com um excelente início de temporada e subiram para a 7ª colocação, entre Chelsea (6º) e Fulham (8º), todos com 8 pontos.

Antes da partida entre Arsenal e Manchester City deste domingo, o Bournemouth ocupa a terceira colocação após o empate em 0 a 0 com o Newcastle.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Liverpool - Everton 2 - 1

Burnley - Nottingham 1 - 1

Brighton - Tottenham 2 - 2

West Ham - Crystal Palace 1 - 2

Wolverhampton - Leeds 1 - 3

Manchester United - Chelsea 2 - 1

Fulham - Brentford 3 - 1

- Domingo:

AFC Bournemouth - Newcastle 0 - 0

Sunderland - Aston Villa 1 - 1

Arsenal - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6

2. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7

3. AFC Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 1

4. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8

5. Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 4

6. Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 5

7. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2

8. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1

9. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

10. Manchester United 7 5 2 1 2 6 8 -2

11. Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3

12. Manchester City 6 4 2 0 2 8 4 4

13. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0

14. Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2

15. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4

16. Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3

17. Brentford 4 5 1 1 3 6 10 -4

18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4

19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8

20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9

