Arteta explica ausência de Gabriel Jesus na 1ª fase da Champions: 'Volta seria em dezembro'

A ausência de Gabriel Jesus na lista de inscritos para a primeira fase da Liga dos Campeões no Arsenal surpreendeu muitos torcedores e causou questionamentos ao técnico Mikel Arteta. O comandante usou a longa coletiva desta sexta-feira para explicar que o brasileiro está nos planos, mas que só não o relacionou por causa do cronograma dos médicos, que o prevê em campo somente no fim do ano.

O atacante vinha se destacando na equipe até romper o ligamento do joelho e ter de passar por cirurgia em janeiro. A reabilitação está adiantada, com Gabriel Jesus quase pronto para voltar a jogar. Mesmo assim, Arteta trabalha com precaução para evitar novo problema.

"Ele passou por uma cirurgia de grande porte que levaria muitos e muitos meses. Então, depois de discutir isso com a equipe médica e entender o cronograma que tínhamos, e quando achamos que ele poderia estar disponível, que seria entre dezembro e janeiro, decidimos tomar essa decisão, como já fizemos com outros jogadores", explicou Arteta, garantindo que Jesus não está fora dos planos, ao contrário.

"Tomara que tenhamos errado e ele volte antes. Mas, no momento, a cláusula era muito clara. Para começar a treinar com a equipe, foi mais ou menos nessa época, na agenda que tínhamos", completou, sem esconder que precisa do jogador.