Arsenal e Olympiacos se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 16h, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Emirates Stadium, em Londres.
Escalações para Arsenal x Olympiacos
ARSENAL: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Mikel Merino e Odegaard; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta
OLYMPIACOS: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; García, Hezze e Chiquinho; Gabriel Strefezza, El Kaabi e Podence. Técnico: José Luis Mendilibar.
Onde assistir a Arsenal x Olympiacos
A partida será transmitida ao vivo na HBO Max e na Prime Video.