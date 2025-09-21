Arsenal x Manchester City pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (21), às 12h30min, pela quinta rodada da Premier League. O jogo ocorre no Emirates Stadium, em Londres.
Escalações para Arsenal x Manchester City
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Merino; Madueke, Gyokeres e Eze. Técnico: Mikel Arteta.
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Rodri, Reijnders e Foden; Bernardo Silva, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.
Onde assistir a Arsenal x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.