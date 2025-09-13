Arsenal derrota o Nottingham Forest sem dificuldades e se recupera na Premier League

O Arsenal não tomou conhecimento do Nottingham Forest, sensação da última temporada, e venceu por 3 a 0, neste sábado, no Emirates Stadium, pela Premier League. Com o resultado, o conjunto londrino se recuperou na competição, após a derrota para o Liverpool na última rodada, e alcançou os nove pontos na tabela. O Forest soma quatro.

A partida marcou o duelo entre os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Murillo, do Forest, que brigam por uma vaga no grupo da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. Convocado na última Data Fifa, Magalhães teve um desempenho seguro, enquanto o ex-jogador do Corinthians saiu lesionado logo no início da partida.

Outro convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Gabriel Martinelli foi acionado pelo comandante Mikel Arteta nos minutos finais do confronto, quando o placar já estava definido. Pela equipe de Ange Postecoglou, Morato foi titular, enquanto John e Douglas Luiz não saíram do banco.

Em busca da reação na Premier League, o Arsenal foi para cima desde o início do jogo e controlou as ações. Após muita pressão e levando perigo nas bolas paradas, Zubimendi inaugurou o placar aos 32 minutos, aproveitando uma sobra em jogada de escanteio.