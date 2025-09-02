Argentina x Venezuela pode ser a despedida de Messi no seu país? Assista ao podcast

Messi ainda é peça fundamental na seleção argentina. JUAN MABROMATA / AFP

O confronto entre Argentina e Venezuela, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, carrega um peso especial para os hermanos. A partida pode ser a última de Lionel Messi em solo argentino com a camisa da seleção. Ao menos em jogos oficiais.

Aos 38 anos, o astro já deixou em aberto seu futuro no futebol internacional e, embora siga sendo peça fundamental da equipe, cresce a expectativa de uma despedida histórica diante da própria torcida.

O clima em Buenos Aires é de celebração e emoção, como mostra o Mapa da Copa desta semana. Assista abaixo!

