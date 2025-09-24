Arbitragem do Brasileirão acertou em 82% dos lances polêmicos, diz relatório da CBF

A arbitragem do Campeonato Brasileiro acertou 82% dos lances polêmicos e decisivos ao longo do primeiro turno deste ano. Uma média de quatro acertos para cada cinco lances duvidosos. O levantamento parte de um relatório do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), instituído com o objetivo de analisar decisões da arbitragem nas partidas da Série A e Copa do Brasil a partir deste ano.

A comissão é composta pelos ex-árbitros Fifa Néstor Pitana, da Argentina, Nicola Rizzoli, da Itália, e Sandro Meira Ricci, do Brasil. Esses lances a serem analisado pelo CCEI podem ser solicitados pelos clubes da Série A nos Fóruns Permanentes que ocorrem toda segunda-feira, após as rodadas. Corinthians e Internacional, com cinco pareceres cada, são os clubes que mais invocaram o CCEI no primeiro turno do Brasileirão.

No relatório, publicado nesta quarta-feira, a CBF destaca o índice de acertos até aqui, no Brasileirão e Copa do Brasil. Em 2025 até aqui, de 55 partidas com pareceres, 95% (52) ocorreram na Série A. Destas, foram analisados 65 lances considerados pontuais, decisivos ou polêmicos. Parte desta amostragem o índice de acertos da comissão de arbitragem da entidade.

Nesse universo avaliado, 12 ocorrências foram considerados como erros de arbitragem, segundo o CCEI, enquanto outros 53 lances teriam sido analisados corretamente pela equipe de arbitragem em campo.

O relatório também destacou que, ao considerar que uma partida tem em média 30 grandes decisões de arbitragem, o total de lances importantes para o decorrer do jogo é de 5.700. Os 12 erros identificados pela comissão simbolizam 0,21% deste universo. Os demais 99,79% dos lances, segundo o CCEI, foram apitados corretamente ao longo dos jogos.