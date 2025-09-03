Após demitir Cuca, Atlético-MG anuncia Jorge Sampaoli como novo treinador

Sampaoli treinou o Galo pela primeira vez entre 2020 e 2021. Félix Zucco / Agencia RBS

O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira (2) a chegada de Jorge Sampaoli como o novo técnico da equipe. O argentino estava sem clube desde que deixou o Rennes, da França, em janeiro, e chega para a sua segunda passagem no time mineiro. O contrato é válido até o final de 2027.

O treinador assume a vaga deixada por Cuca, que foi demitido na sexta-feira (29). Ele chegou a defender o Galo por quase um ano. No período, conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 e terminou o Brasileirão na terceira posição, a três pontos do campeão Flamengo.

Na primeira passagem, foram 44 partidas, sendo 24 vitórias, nove empates e 10 derrotas. Os números agradam o torcedor, que inclusive estendeu faixas em Belo Horizonte pedindo a contratação do argentino.

Este será o quarto trabalho de Sampaoli no Brasil. Além do Galo, ele trabalhou no Santos, entre 2018 e 2019, e no Flamengo, em 2023. O técnico vem acompanhado de sua comissão: Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente).