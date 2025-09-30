Após conquistar título em Tóquio, Alcaraz desiste de Masters 1000 de Xangai

Após conquistar o título do ATP 500 de Tóquio nesta terça-feira, ao derrotar o americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, o espanhol Carlos Alcaraz anunciou o fim de sua temporada asiática ao abrir mão da disputa do Masters 1000 de Xangai.

O número 1 do mundo creditou a mudança de planos ao desgaste físico. Na competição realizada na capital japonesa, ele sofreu uma torção no tornozelo logo em sua estreia e teve de conviver com o incômodo durante toda a disputa.

"Estou muito desapontado em anunciar que não vou jogar em Xangai neste ano. Infelizmente estou sofrendo um pouco com a parte física. Após uma conversa com minha equipe, acreditamos que a melhor decisão no momento é descansar e me recuperar", afirmou.

Xangai era o seu próximo destino dentro do planejamento feito para este fim de temporada. Na entrevista, ele admitiu estar chateado com a mudança de planos repentina.

"Estava realmente ansioso em jogar para os incríveis fãs de Xangai. Espero voltar no ano que vem", afirmou o tenista espanhol ao comentar a sua desistência.