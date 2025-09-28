Após briga generalizada, filho de Popó cita "legítima defesa" e pede desculpas a Wanderlei Silva

Briga generalizada ocorreu após vitória de Popó no Spaten Fight Night, neste sábado, em São Paulo. Instagram @popofreitas / Reprodução

Após a briga generalizada no Spaten Fight Night, neste sábado (27), o filho de Popó, Rafael Freitas, se pronunciou. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo, ele disse que agiu em "legítima defesa", mas pediu desculpas a Wanderlei Silva.

Rafael desferiu o soco em Wanderlei após o fim da luta, a última do Spaten Fight Night, realizado em São Paulo. Ele foi identificado por imagens da confusão, ocorrida em cima do ringue após a desclassificação do ídolo do MMA, por golpes irregulares.

— Quando percebi, começou aquela confusão generalizada, iniciada pela equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida e pelo Werdum. Quando vi todos eles agredindo o meu pai e os meus irmãos, entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família — disse ele.

Ele prosseguiu, com um pedido de desculpas a Wanderlei:

— Eu quero pedir desculpas ao Wanderlei e para toda a sua família, por tudo que ele fez pelo esporte dele também. E dizer que não foi minha intenção — finalizou.