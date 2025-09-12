Antonio Rüdiger sofre lesão muscular na coxa

O zagueiro alemão Antonio Rüdiger sofreu uma lesão muscular na coxa, anunciou seu clube, o Real Madrid, nesta sexta-feira (12), sem especificar por quanto tempo ele ficará afastado, embora a imprensa espanhola avalie que pode levar várias semanas.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Toni Rüdiger pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda", informou o clube espanhol em um breve comunicado.

A lesão, concluiu o Real Madrid na nota, está "pendente de evolução".

O jogador alemão sofreu a contusão durante um treino nesta sexta-feira, véspera da partida da equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso contra a Real Sociedad, em San Sebastián.

De acordo com o jornal AS, Rüdiger sofreu uma ruptura "grave" e pode ficar afastado por cerca de dois meses.

A lesão do zagueiro de 32 anos, que disputou quase duas partidas completas pela seleção alemã, contra Eslováquia e Irlanda do Norte, se soma às de Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham e Ferland Mendy.

O Real Madrid lidera a LaLiga com três vitórias em três jogos e nove pontos, os mesmos do Athletic Bilbao.