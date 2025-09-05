Algoz de Bia Haddad vence Naomi Osaka e vai enfrentar Sabalenka na final do US Open 2025

Anisimova celebra após a vitória em Nova York. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A tenista americana Amanda Anisimova, número 9 do mundo, que eliminou a brasileira Bia Haddad do US Open, está na grande final do Grand Slam.

Na madrugada desta sexta-feira (5), ela derrotou a japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) e 6-3, e garantiu vaga na decisão. Agora, Anisimova enfrentará a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual campeã do torneio e número 1 do mundo.

A final está marcada para este sábado (6). Ainda não há previsão de horário.

Como foi o jogo

Em uma batalha de quase três horas, Anisimova, vice-campeã de Wimbledon em julho, selou a vitória por 2 a 1 e impediu Osaka de chegar à sua primeira final de Grand Slam desde 2021.

Ex-número 1 do mundo, a japonesa de 27 anos começou melhor a partida, conquistando 11 pontos consecutivos e liderando por 2-0 e 0-40 no saque de Anisimova.

Mas a americana respondeu, salvou seu serviço e quebrou o saque de Osaka no game seguinte, dando o tom para um duelo extremamente equilibrado entre duas jogadoras experientes no jogo de fundo de quadra.

Osaka levou a melhor no tie-break do primeiro set e mostrou um espírito de luta admirável ao devolver três quebras na segunda parcial, que Anisimova venceu em outro tie break.

No set decisivo, a tenista da casa abriu vantagem e se impôs com seu saque eficiente e uma esquerda demolidora, fechando a partida no terceiro match point.

Em busca do primeiro Major

A americana de 24 anos tentará conquistar seu primeiro título de Major no próximo sábado. Mas, independente do resultado da final, Anisimova certamente estrará no Top 5 quando o próximo ranking da WTA for publicado.

Naomi Osaka retornará ao Top 20 do WTA. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Por sua vez, Osaka, bicampeã em Nova York (2018 e 2020), retornará ao Top 20 pela primeira vez desde 2022.

— Não sei como consegui. Naomi está jogando um tênis incrível. Ela está de volta ao seu devido lugar — disse Anisimova, emocionada, na quadra central de flushing Meadows.