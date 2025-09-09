Ana Candiotto vence na estreia do SP Open e dá salto no ranking mundial

Ana Candiotto conquistou primeira vitória em torneio WTA. Fotojump / Divulgação/SP Open

Convidada da organização do SP Open, torneio 250 da WTA que acontece no Parque Villalobos, em São Paulo, a brasileira Ana Candiotto jamais esquecerá o torneio.

Um dia após formar dupla com Bia Haddad Maia, a paulista de 21 anos fez sua estreia em uma chave de simples de um torneio do circuito mundial feminino. Número 593 do mundo, Ana venceu a ucraniana Valeriya Strakhova, 30 anos e 303ª colocada, por 2 sets a 1. As parciais foram de 6/3, 5/7 e 6/0, após duas horas e um minuto de jogo.

Com a vitória desta terça, a brasileira vai ganhar 135 colocações no ranking e provisoriamente ocupa a 458ª posição.

Na segunda rodada, Candiotto vai encarar húngara Panna Udvardy, 118ª do mundo. Nesta terça-feira (9), a oitava cabeça de chave derrotou a estadunidense Anna Rogers por 6/2 e 6/3, em uma horas e 10 minutos de partida.

Luiza Fullana sente ritmo e cai para mexcana

Fullana é a número 578 do ranking. Fotojump / Divulgação/SP Open

Outra brasileira que fez sua primeira aparição em uma chave de WTA foi Luiza Fullana. A paulista de 24 anos, que também ganhou um wild card (convite) acabou parando na mexicana Renata Zarazúa, 84ª do ranking mundial, que se impôs por 6/2 e 6/1.

— Para mim foi uma experiência incrível poder jogar com uma menina que está 80 do mundo, não é todo dia que eu posso fazer isso, mas muito feliz de ver tanta gente vindo apoiar e de ter essa primeira experiência. Acho que poderia ter sido um pouco melhor —disse Fullana, que é a número 578 do mundo, e seguiu:

— Tinha um tempo que eu não jogava na quadra rápida, então eu senti um pouco ali a quadra um pouco mais rápida mesmo. Ela é uma menina muito experiente, bem mais velha do que eu, está no top 100, então com certeza ela tem mais bagagem. Mas acho que é um bom começo.

Zarazúa vem de participação no US Open, quando surpreendeu ao eliminar a estadunidense Madison Keys, na primeira rodada. A tenista de 27 anos acabou caindo na segunda rodada no Grand Slam de Nova York.