Ana Candiotto perde para húngara e dá adeus ao SP Open

Tenista de 21 anos sofreu derrota por 2 sets a 0. Fotojump / Divulgação/SP Open

A paulista Ana Candiotto foi eliminada nas oitavas de final do SP Open. Nesta quinta-feira (11), a tenista de 21 anos, que disputou o primeiro WTA 250 de sua carreira, foi derrotada pela húngara Panna Udvardy, 118ª do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em uma horas 16 minutos de jogo.

Mais experiente, Udvardy confirmou o favoritismo e a condição de oitava cabeça de chave do torneio, enquanto Candiotto teve muita dificuldade com o saque e a intensidade da partida.

Mesmo com a derrota a tenista paulista tem o que comemorar. Ela começou a semana em São Paulo na 593ª posição no ranking mundial da WTA e sai da competição no 460º lugar.

— Acho que comecei um pouquinho nervosa, mas consegui me conectar rápido no jogo. No geral, acho que ela conseguiu impor mais o jogo dela, principalmente no início dos pontos, saque e primeira bola, ela foi mais agressiva e isso fez diferença — disse Candiotto.

Nas quartas de final, Panna Udvardy vai encarar a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, atual 214 da classificação mundial.