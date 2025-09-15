Brasil volta à final do salto com vara em um Mundial após 10 anos

Juliana pode conquistar pódio no Mundial. Fernanda Paradizo / Divulgação/CBAt

O Brasil garantiu a volta à final do salto com vara feminino do Campeonato Mundial de Atletismo, após 10 anos, com Juliana Campos.

Com uma apresentação perfeita, sem erros em suas tentativas, a saltadora do Praia Clube (MG) fez 4m60cm e dividiu a primeira posição das eliminatórias com mais quatro atletas: a estadunidense Sandi Morris, vice-campeã olímpica na Rio 2016 e três vezes medalhista de prata mundial (2017.2019 e 2022; a suíça Angelica Moser, campeã europeia e bronze no Mundial Indoor deste ano; a eslovena Tina Sutej, vice-campeã mundial indoor de 2025 e a estadunidense Amanda Moll.

A última vez que o Brasil disputou a final feminina do salto com vara em um Mundial aconteceu em Pequim, em 2015, com Fabiana Murer. Na oportunidade, ela conquistou a medalha de prata, com 4m85cm (mesma marca que rendeu o ouro em Daegu-2011).

— Eu estou muito feliz, muito emocionada, porque é o que eu sempre quis, sempre esteve nos meus objetivos chegar a uma final de Mundial. Eu estava com medo, porque no salto com vara tudo pode acontecer. Mas fiquei muito firme, em não deixar a ansiedade vencer a parte técnica. E simplesmente deu tudo certo, aconteceu o que eu treinei — disse a paulista, que disputa seu segundo Mundial, em entrevista ao SporTV.