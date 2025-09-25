Alexsander tem lesão no ligamento do joelho diagnosticada e vira desfalque no Atlético-MG

O Atlético-MG terá um desfalque de peso nos próximos jogos do Brasileirão e possivelmente nas semifinais da Copa Sul-Americana, daqui um mês. O volante Alexsander, que chegou ao clube no mês passado, sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e será afastado por período indeterminado.

"Após sofrer entorse no joelho direito na partida contra o Bolívar, o meio-campista Alexsander realizou exames de imagem que confirmaram lesão no ligamento colateral medial. O tratamento será conservador e o atleta já iniciou os trabalhos de recuperação na fisioterapia", anunciou o Atlético-MG. "Foco no retorno, Alex!"

O jogador de 21 anos torceu o joelho em uma disputa de bola com um rival da Bolívar, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Curiosamente, acabou substituído por Bernard, que se tornou o herói da classificação, ao anotar o gol do triunfo por 1 a 0.

Apesar de descartar o processo cirúrgico, o Atlético-MG trabalha sem expectativas de contar com Alexsander logo. Desta maneira, o argentino Fausto Vera, ex-Corinthians, deve ser o escolhido pelo técnico Jorge Sampaoli, mais aliviado com a primeira vitória neste retorno ao clube.

Garantido nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG agora volta as atenções para o Brasileirão, no qual é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 25 pontos.